Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya borsalarında yükselişler kaydedilirken, İtalya'nın MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Avrupa borsalarında genel durum

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, ABD'de azalan resesyon endişelerinin etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 497,9 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 17.685 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 8.160 puanda işlem görürken, Fransa'nın CAC 40 endeksi de yüzde 0,2 artışla 7.260 puana yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 10.570 puan seviyesine geldi.

Ancak İtalya'nın MIB 30 endeksi, diğer Avrupa borsalarının aksine yüzde 0,1 düşüşle 31.690 puan seviyesine gerileyerek negatif ayrıştı. Bu durum, İtalya borsasında belirli sektörlerde yaşanan satış baskısından kaynaklanmış olabilir.

Euro/Dolar paritesi ve ekonomik veriler

Dün, yatay seyirde 1,0919 seviyesinde kapanan euro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1 artışla 1,0930 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller verirken, Almanya'da Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Bu veri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılmasına neden oldu.

İtalya MIB 30 endeksi neden düşüşte?

İtalya'nın MIB 30 endeksindeki düşüş, analistlere göre yerel ekonomik endişeler ve sektörel bazda yaşanan olumsuz gelişmelerden kaynaklanıyor. İtalya ekonomisi, özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde yaşanan dalgalanmalardan etkilenebilir.