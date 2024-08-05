Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve resesyon endişeleri, Avrupa borsalarında da belirgin bir satış baskısına yol açtı.

Açılış sonrası endeksler

Açılışın ardından Avrupa borsalarındaki endeksler ciddi kayıplar yaşadı:

Stoxx Europe 600 Gösterge Endeksi: %3 düşüşle 483,1 puan

%3 düşüşle 483,1 puan Almanya'da DAX 40 Endeksi: %2,7 azalışla 17.162 puan

%2,7 azalışla 17.162 puan İngiltere'de FTSE 100 Endeksi: %2,4 değer kaybıyla 7.979 puan

%2,4 değer kaybıyla 7.979 puan İtalya'da MIB 30 Endeksi: %3,9 düşüşle 30.773 puan

%3,9 düşüşle 30.773 puan Fransa'da CAC 40 Endeksi: %2,9 azalışla 7.043 puan

%2,9 azalışla 7.043 puan İspanya'da IBEX 35 Endeksi: %3,2 değer kaybıyla 10.336 puan

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışının %0,2 üzerinde 1,0933 seviyesinden işlem görüyor.

Resesyon endişesi

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle birlikte haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı. Bu seyir, Avrupa borsalarına da taşındı. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması sonrasında geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor.

Analist görüşleri

Analistler, Avrupa'da makroekonomik verilerden alınan sinyallerin halihazırda ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri ve resesyon endişelerini öne çıkardığını belirtiyor. ABD'den de benzer sinyallerin gelmesiyle birlikte risk algısının oldukça güçlendiğini dile getiriyorlar.

Söz konusu gelişmelerin ardından:

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise %50 ihtimalle faiz indirimlerine devam edeceği fiyatlanıyor.

ise %50 ihtimalle faiz indirimlerine devam edeceği fiyatlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix yatırımcı güven endeksinin yakından takip edileceğini bildiriyor.