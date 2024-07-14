EDİRNE (AA) - Avrupa Kürek Federasyonu Teknik Delegesi Eva Szanto, Meriç Nehri'ndeki Türkiye'nin olimpik standartlardaki ilk kürek parkurunu çok beğendiğini söyledi.

Avrupa Kürek Federasyonunu temsilen Edirne'ye gelen Szanto, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası müsabakalarını izledi.

Szanto, gazetecilere yaptığı açıklamada nehirdeki parkurdan çok etkilendiğini ifade etti.

Nehrin heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptığını belirten Szanto, "Nehirdeki parkur arka planındaki tarihi köprüyle birlikte harika bir lokasyon. Çok güzel bir parkur. Eylül ayında Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çok heyecanlıyız." dedi.

Szanto, kürek sporunun gelişmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

Parkurun birbirinden heyecanlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağını anlatan Szanto, şunları kaydetti:

"Yeni kürek parkurlarının yapılmasını görmekten ve kürek sporunun gelişmesinden dolayı her zaman mutlu oluyoruz. Bu yapılan çalışmalar Türkiye'de kürek sporunun gelişmesine katkı sağlıyor. Bu yatırımlar kesinlikle buna değer. Çok etkileyici bir parkur ve burada 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yapılacak. İlerleyen zamanda bu parkur uluslararası kürek organizasyonlarına da ev sahipliği yapacaktır."