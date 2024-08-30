UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren organizasyonlarında önemli format değişikliklerine gidiyor. Bu yenilikle birlikte, grup aşamaları yerine lig usulü maçlar oynanacak. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; UEFA Konferans Ligi'nde ise Rams Başakşehir ile temsil edilecek olması, maç günlerinde yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirecek.

Maçlar Salı, Çarşamba ve Perşembe oynanabilir

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları genellikle Perşembe günleri oynanıyordu. Ancak İstanbul takımlarının iç saha maçlarının aynı haftaya denk gelmesi durumunda, bu maçlar çarşamba ve salı günlerine kaydırılabilecek. Bu düzenleme, takımların aynı gün sahaya çıkmaması gerektiği kuralından kaynaklanıyor.

Aynı ülkeden takımlar ligde birbiriyle karşılaşmayacak

Kura çekimine Fenerbahçe 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan ve Beşiktaş 4. torbadan katılacak. UEFA kuralları gereği, bu takımlar lig usulü oynanacak olan ilk turda birbirleriyle karşılaşmayacak. Ancak turnuvanın son 16 turundan itibaren temsilcilerimiz birbiriyle eşleşebilir.

Yeni sezonda format değişti

Yeni formata göre, turnuvalardaki takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak. İlk turda, her takım 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere 8 maça çıkacak. Lig usulünde, ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off oynayarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında yer alan takımlar ise alt kupaya gitme hakkı elde edemeyecek ve Avrupa'daki maceralarını sonlandıracak.

Avrupa Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025



Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde:

1. Torba

Rangers'ın rakipleri: Tottenham, Manchester United, Lyon, Olimpiakos, Union SG, Malmö, FCSB, Nice

Ajax'ın rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Roma'nın rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Frankfurt'un rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Porto'nun rakipleri: Manchester United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Manchester United'ın rakipleri: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB

Tottenham'ın rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

Lazio'nun rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Slavia Prag'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic Bilbao

2. Torba

FENERBAHÇE'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Maccabi'nin rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

Ferençvaroş'un rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

Braga'nın rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

Olympiakos'un rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

Real Sociedad'ın rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice

AZ Alkmaar'ın rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

Lyon'un rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

PAOK'un rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

3. Torba

GALATASARAY'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Karabağ'ın rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

Bodo/Glimt'in rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

Dinamo Kiev'in rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

Ludogorets'in rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

V. Plzen'in rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

Midtylland'ın rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

Malmö'nün rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

Union Saint Gilloise'nın rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente,

4. Torba

BEŞİKTAŞ'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Anderlecht'in rakipleri: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS

Athletic Bilbao'nun rakipleri: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş



Nice'in rakipleri: Rangers, Lazio, Sociedad, Ferençvaroş, Bodo, Union, Twente, Elfsborg



Hoffenheim'ın rakipleri: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht

Elfsborg'un rakipleri: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao



Twente'nin rakipleri: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice



FCSB'nin rakipleri: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim



RFS'nin rakipleri: Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht, FCSB