UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren organizasyonlarında önemli format değişikliklerine gidiyor. Bu yenilikle birlikte, grup aşamaları yerine lig usulü maçlar oynanacak. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; UEFA Konferans Ligi'nde ise Rams Başakşehir ile temsil edilecek olması, maç günlerinde yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirecek.
Maçlar Salı, Çarşamba ve Perşembe oynanabilir
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları genellikle Perşembe günleri oynanıyordu. Ancak İstanbul takımlarının iç saha maçlarının aynı haftaya denk gelmesi durumunda, bu maçlar çarşamba ve salı günlerine kaydırılabilecek. Bu düzenleme, takımların aynı gün sahaya çıkmaması gerektiği kuralından kaynaklanıyor.
Aynı ülkeden takımlar ligde birbiriyle karşılaşmayacak
Kura çekimine Fenerbahçe 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan ve Beşiktaş 4. torbadan katılacak. UEFA kuralları gereği, bu takımlar lig usulü oynanacak olan ilk turda birbirleriyle karşılaşmayacak. Ancak turnuvanın son 16 turundan itibaren temsilcilerimiz birbiriyle eşleşebilir.
Yeni sezonda format değişti
Yeni formata göre, turnuvalardaki takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak. İlk turda, her takım 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere 8 maça çıkacak. Lig usulünde, ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off oynayarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında yer alan takımlar ise alt kupaya gitme hakkı elde edemeyecek ve Avrupa'daki maceralarını sonlandıracak.
Avrupa Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde:
1. Torba
Rangers'ın rakipleri: Tottenham, Manchester United, Lyon, Olimpiakos, Union SG, Malmö, FCSB, Nice
Ajax'ın rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
Roma'nın rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Frankfurt'un rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Porto'nun rakipleri: Manchester United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Manchester United'ın rakipleri: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB
Tottenham'ın rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg
Lazio'nun rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Slavia Prag'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic Bilbao
2. Torba
FENERBAHÇE'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Maccabi'nin rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
Ferençvaroş'un rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
Braga'nın rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Olympiakos'un rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
Real Sociedad'ın rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice
AZ Alkmaar'ın rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
Lyon'un rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
PAOK'un rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
3. Torba
GALATASARAY'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)
Karabağ'ın rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
Bodo/Glimt'in rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
Dinamo Kiev'in rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
Ludogorets'in rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
V. Plzen'in rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
Midtylland'ın rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
Malmö'nün rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
Union Saint Gilloise'nın rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente,
4. Torba
BEŞİKTAŞ'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Anderlecht'in rakipleri: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS
Athletic Bilbao'nun rakipleri: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş
Nice'in rakipleri: Rangers, Lazio, Sociedad, Ferençvaroş, Bodo, Union, Twente, Elfsborg
Hoffenheim'ın rakipleri: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht
Elfsborg'un rakipleri: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao
Twente'nin rakipleri: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice
FCSB'nin rakipleri: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim
RFS'nin rakipleri: Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht, FCSB