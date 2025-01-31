UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftası tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda sahaya çıkarken, temsilcilerimiz farklı sonuçlar aldı.
- Beşiktaş, Twente deplasmanında 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.
- Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna kalmayı başardı.
- Galatasaray ise Ajax karşısında 2-1 mağlup oldu ancak bir üst tura yükseldi.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalırken, Beşiktaş turnuvaya veda etti.
Son 16 play-off turu kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü yapılacak. Kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Play-off turundaki karşılaşmalar 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti:
- Galatasaray: AZ Alkmaar veya Midtjylland
- Fenerbahçe: Bodo Glimt veya Anderlecht
Avrupa Ligi'nde Son 16 turunu garantileyen takımlar
Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan sekiz takım doğrudan son 16 turuna yükseldi:
- Lazio
- Athletic Bilbao
- Manchester United
- Tottenham
- Eintracht Frankfurt
- Lyon
- Olympiakos
- Rangers
UEFA Avrupa Ligi takvimi
- Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
- Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
- Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
- Final: 21 Mayıs 2025
Sekizinci hafta sonuçları
Anderlecht 3-4 Hoffenheim
Ajax 2-1 Galatasaray
Twente 1-0 Beşiktaş
Dynamo Kiev 1-0 Rigas Skola
Slavia Prag 2-2 Malmö
Real Sociedad 2-0 PAOK
Olympiakos 3-0 Karabağ
Midtjylland 2-2 Fenerbahçe
Athletic Bilbao 3-1- Viktoria Plzen
Roma 2-0 Eintracht Frankfurt
Maccabi Tel Aviv 0-1 Porto
Tottenham 3-0 Elfsborg
Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar
Rangers 2-1 Union SG
FCSB 0-2 Manchester United
Nice 1-1 Bodo/Glimt
Braga 1-0 Lazio
Lyon 1-1 Ludogorets
Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda turu geçmesi halinde son 16 turunda mücadele edecek. Beşiktaş ise Avrupa macerasını noktalamış oldu.