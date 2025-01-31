UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftası tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda sahaya çıkarken, temsilcilerimiz farklı sonuçlar aldı.

Beşiktaş, Twente deplasmanında 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna kalmayı başardı.

Galatasaray ise Ajax karşısında 2-1 mağlup oldu ancak bir üst tura yükseldi.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalırken, Beşiktaş turnuvaya veda etti.

Son 16 play-off turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü yapılacak. Kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Play-off turundaki karşılaşmalar 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti:

- Galatasaray: AZ Alkmaar veya Midtjylland

- Fenerbahçe: Bodo Glimt veya Anderlecht

Avrupa Ligi'nde Son 16 turunu garantileyen takımlar

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan sekiz takım doğrudan son 16 turuna yükseldi:

Lazio Athletic Bilbao Manchester United Tottenham Eintracht Frankfurt Lyon Olympiakos Rangers

UEFA Avrupa Ligi takvimi

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Sekizinci hafta sonuçları

Anderlecht 3-4 Hoffenheim

Ajax 2-1 Galatasaray

Twente 1-0 Beşiktaş

Dynamo Kiev 1-0 Rigas Skola

Slavia Prag 2-2 Malmö

Real Sociedad 2-0 PAOK

Olympiakos 3-0 Karabağ

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 3-1- Viktoria Plzen

Roma 2-0 Eintracht Frankfurt

Maccabi Tel Aviv 0-1 Porto

Tottenham 3-0 Elfsborg

Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar

Rangers 2-1 Union SG

FCSB 0-2 Manchester United

Nice 1-1 Bodo/Glimt

Braga 1-0 Lazio

Lyon 1-1 Ludogorets

Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda turu geçmesi halinde son 16 turunda mücadele edecek. Beşiktaş ise Avrupa macerasını noktalamış oldu.