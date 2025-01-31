UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakipleri belli oldu. Ajax’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligi 14. sırada tamamlayarak play-off biletini alırken, Fenerbahçe ise Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak 24. sırada yer aldı.

Galatasaray AZ Alkmaar ile eşleşti

Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda oynayacak, rövanş mücadelesi ise İstanbul’da gerçekleşecek. Galatasaray turu geçmesi halinde son 16’da Manchester United veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht

Fenerbahçe ise Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını İstanbul’da oynayacak, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Tur atlaması durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile mücadele edecek.

UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılan kura çekiminde sekiz eşleşme belirlendi.

Twente – Bodo Glimt

Union Saint-Gilloise – Ajax

PAOK – FCSB

Midtjylland – Real Sociedad

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Porto – Roma

diğer eşleşmeler oldu. Kazanan takımlar son 16 turunda ilk 8’e giren takımlarla eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde gözler Play-Off turunda

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat’ta oynanacak. Turnuvanın finali ise 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentinde, San Mames Stadı’nda yapılacak.