UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Toplam 36 takımın yer alacağı grup aşaması kura çekimi, bugün belirlendi.

Beşiktaş'ın rakipleri:

Eintract Frankfurt (E)

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo/Glimt (D)

Athletic Bilbao (E)

Twente (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri:

Manchester United (E)

Slavia Prag (D)

Lyon (E)

AZ Alkmaar (D)

Union Saint-Gilloise (E)

Midtyjlland (D)

Atletic Bilbao (E)

Twente (D)

Galatasaray'ın rakipleri:

Tottenham (E)

Ajax (D)

PAOK (E)

AZ Alkmaar (D)

Dinamo Kiev (E)

Malmö (D)

Elfsborg (E)

RFS (D)

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatla birlikte, takımlar lig aşamasında 8 maç yapacak. Her takım, 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz, kendi torbaları dışında yer alan tüm takımlarla eşleşme olasılığına sahip olacak.

Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off maçları oynayarak son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. Ligde son 12 sırada yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne veda edecek. Avrupa Ligi'nde grup maçları 25-26 Eylül'de başlayacak, son karşılaşmalar ise 30 Ocak 2025'te oynanacak.