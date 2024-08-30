UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Toplam 36 takımın yer alacağı grup aşaması kura çekimi, bugün belirlendi.
Beşiktaş'ın rakipleri:
Eintract Frankfurt (E)
Ajax (D)
Maccabi Tel Aviv (E)
Lyon (D)
Malmö (E)
Bodo/Glimt (D)
Athletic Bilbao (E)
Twente (D)
Fenerbahçe'nin rakipleri:
Manchester United (E)
Slavia Prag (D)
Lyon (E)
AZ Alkmaar (D)
Union Saint-Gilloise (E)
Midtyjlland (D)
Atletic Bilbao (E)
Twente (D)
Galatasaray'ın rakipleri:
Tottenham (E)
Ajax (D)
PAOK (E)
AZ Alkmaar (D)
Dinamo Kiev (E)
Malmö (D)
Elfsborg (E)
RFS (D)
Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatla birlikte, takımlar lig aşamasında 8 maç yapacak. Her takım, 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz, kendi torbaları dışında yer alan tüm takımlarla eşleşme olasılığına sahip olacak.
Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off maçları oynayarak son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. Ligde son 12 sırada yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne veda edecek. Avrupa Ligi'nde grup maçları 25-26 Eylül'de başlayacak, son karşılaşmalar ise 30 Ocak 2025'te oynanacak.