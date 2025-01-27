UEFA Avrupa Ligi’nde Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, son hafta maçlarına çıkacak. Her üç takım da tur için mücadele ederken, gruptan çıkma şanslarını artırmak için önemli karşılaşmalara çıkacaklar. Ayrıca, bir Türk derbisinin de önü açılmış durumda. İşte son haftanın detayları…

Galatasaray Play-Off etabını garantiledi

Galatasaray, Hollanda'da Ajax’a karşı galibiyetle ilk 8’deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 13 puanla 9. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Ajax’la yapacağı maçta kazanırsa, doğrudan son 16’ya yükselecek. Ancak bu hedef için diğer maçların sonuçları da belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin şansı deplasmanda

Fenerbahçe, Danimarka’da Midtjylland’a karşı galip gelmesi halinde 12 puanla üst tura çıkacak. Beraberlik durumunda ise grup sıralaması karmaşık hale gelecek ve diğer maçların sonuçları Fenerbahçe’nin kaderini belirleyecek.

Beşiktaş son şansını kullanacak

Beşiktaş, 9 puanla 24. sırada yer alıyor ve Twente deplasmanında kazanması halinde üst tura yükselme şansı bulacak. Siyah-beyazlı ekip için diğer gruplardaki sonuçlar da belirleyici olacak.

Türk derbisi ihtimali

Eğer son hafta sonuçları değişmezse, 9. sırada bulunan Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe ile eşleşebilir. UEFA'nın yeni sistemine göre, ilk 8 dışındaki takımlar kendi puanlarına göre eşleşiyor ve 9-10. sıradaki takımlar, 23-24. sıradaki takımlarla rakip olacak. Bu da Türk derbisi ihtimalini doğuruyor.