UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tur şansları matematiksel olarak devam ediyor. Avrupa'nın iki numaralı kupasında lig aşaması gelecek hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Son maçların sonuçları

7. haftada temsilcilerimiz şu sonuçları aldı:

Galatasaray: Sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş: Athletic Bilbao karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 4-1 galip geldi.

Fenerbahçe: Lyon ile golsüz berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Simülasyona göre tur şansları paylaşıldı

7. hafta maçlarının ardından Football Meets Data tarafından yapılan simülasyonda Türk takımlarının Avrupa Ligi’ndeki muhtemel sıralamaları tahmin edildi. İşte temsilcilerimizin tur ihtimalleri:

Galatasaray

İlk 8: %39

İlk 24: %100

9-16: %61

17-24: %0.1

Fenerbahçe

İlk 24: %69

9-16: %15

17-24: %54

Beşiktaş

İlk 24: %43

9-16: %21

7-24: %40

Son hafta öncesi kritik durum

Simülasyona göre, Galatasaray'ın ilk 8 içinde yer alma ihtimali oldukça yüksek görünürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin play-off şansı halen devam ediyor. Özellikle Galatasaray’ın lig aşamasını ilk 24’te bitirme ihtimali %100 olarak öngörülüyor.

Türk futbolseverlerin gözü son haftada

Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının tur atlama ihtimalleri, temsilcilerimizin son hafta performanslarına bağlı olacak. Türkiye, temsilcilerinden hem Avrupa’daki prestiji artırmasını hem de ülke puanına katkı sağlamasını bekliyor.