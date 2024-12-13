Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin durumu güncellendi. Galatasaray ve Başakşehir’in başarılı performanslarıyla ülke puanına önemli katkılar sağlanırken, Beşiktaş Norveç deplasmanından puansız döndü.

UEFA Avrupa Ligi’nde altıncı maçına çıkan Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma yarışını sürdürdü. Bu sonuçla Galatasaray, ülke puanına 0.200 puan eklemeyi başardı.

UEFA Konferans Ligi’nde beşinci maçına çıkan Başakşehir ise sahasında Heidenheim’ı 3-1 mağlup ederek, 24 takım arasına girme şansını son haftaya taşıdı. Başakşehir’in galibiyeti, Türkiye’ye 0.400 puan daha kazandırdı.

Gecenin bir diğer maçında, Beşiktaş Norveç ekibi Bodo Glimt’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, ülke puanına katkıda bulunamadı.

Ülke puanı güncellendi

Galatasaray ve Başakşehir’den gelen 0.600 puanlık katkıyla Türkiye’nin ülke puanı 40.100’den 40.700’e yükseldi. Bu durum, Türkiye’yi 10. sırada tutmayı başardı.

Çekya takımları ters köşe yaptı

Ülke sıralamasında 9. sıra için rekabet ettiğimiz Çekya temsilcileri ise kötü bir hafta geçirdi. Sparta Prag, Slavia Prag ve Viktoria Plzen sahadan mağlup ayrılırken, Çekya adına tek galibiyeti Konferans Ligi’nde mücadele eden Mlada Boleslav aldı.

Ülke puanı sıralaması (Güncel durum)

İngiltere: 98.161 İtalya: 86.857 İspanya: 81.227 Almanya: 78.160 Fransa: 64.953 Hollanda: 59.900 Portekiz: 57.417 Belçika: 51.800 Çekya: 42.250 Türkiye: 40.700