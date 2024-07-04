Merih Demiral, Avusturya ağlarını iki kez sarsarak tarihi zafere büyük katkı sağladı ve Avrupa medyasının alkışlarını topladı. Özellikle İtalyan basını, Merih'in performansını övgü dolu sözlerle geniş bir şekilde yer verdi.

'Demiral, Türkiye'yi sürükleyen bir dev'

Corriere dello Sport, Türkiye’nin zaferini sürmanşetten, “Montella sihirbazı. Türkiye uçuyor. Almanya’daki tek mutlu İtalyan o. Daha önce Juventus ve Atalanta formaları giyen Merih Demiral, attığı sürpriz gollerle Türkiye’yi zafere taşıdı” başlıklarıyla duyurdu. La Gazzetta dello Sport, Merih Demiral’ın 2 golün yanı sıra maç boyunca müthiş bir savunma yaptığını vurguladı ve haberde, “Demiral, Türkiye’yi sürükleyen bir dev” yorumunu yaptı. Tuttosport ise, “Demiral, yedekten kahramanlığa. Türkiye’yi çeyrek finale gönderiyor. Merih attığı 2 golle Türk futbol tarihine geçti” başlıklarına yer vererek oyuncunun önemini belirtti. Merih'in performansı, yalnızca Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da büyük yankı uyandırarak, kendisini dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Ayrıca Bild gazetesi de Almanca 'dışarı' anlamına gelen "Raus" kelimesiyle Avusturya’yı birleştirerek, "Raustria" yani "Avusturya dışarı" şeklinde dikkat çekici bir başlık attı.