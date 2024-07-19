ECB Profesyonel Tahminciler Anketi'nin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçları açıklandı. Anket, enflasyon beklentilerinin 2024 için yüzde 2,4, 2025 için yüzde 2 olarak sabit kaldığını ortaya koyarken, 2026 için enflasyon beklentileri yüzde 1,9 olarak revize edildi.

Enflasyon beklentileri ve revizyonlar

ECB Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, katılımcıların 2024 yılı için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Harmonize Endeksiyle ölçülen başlık enflasyon beklentileri yüzde 2,4, 2025 için yüzde 2 olarak değişmezken, 2026 yılı için bu beklenti yüzde 1,9'a revize edildi.

Çekirdek enflasyon beklentileri

Enerji ve gıda hariç çekirdek TÜFE beklentileri, 2024 ve 2025 yılları için hafifçe yukarı yönlü revize edildi. Bu revizyon, beklenenden daha kalıcı hizmet enflasyonu ve işgücü maliyeti artışını yansıttı. Başlık ve çekirdek TÜFE enflasyonu için uzun vadeli beklentiler ise yüzde 2 olarak sabit kaldı.

Ekonomik büyüme ve işsizlik beklentileri

Katılımcılar, reel Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2024'te yüzde 0,7, 2025'te yüzde 1,3 ve 2026'da yüzde 1,4 oranında artmasını bekliyor. 2024 ve 2025 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 0,2 puan yukarı ve yüzde 0,1 puan aşağı revize edilirken, 2026 beklentileri değişmedi.

Bu yıla ilişkin yukarı yönlü revizyon, büyük ölçüde 2024'ün ilk çeyreği için beklenenden daha güçlü bir sonuç yansıtıyor. Uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,3'te sabit kaldı.

İşsizlik oranı beklentileri

Katılımcılar, 2024'te işsizlik oranının yüzde 6,5'e çıkacağını ancak 2026'da yüzde 6,4'e düşmesini ve uzun vadede yüzde 6,4'te kalmasını bekliyor.