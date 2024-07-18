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ECB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararı, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak değerlendirildi. Bu karar, küresel piyasalarda istikrarın korunmasına katkı sağladı.

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Marjinal fonlama faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, bankaların merkez bankasından acil durumlarda daha yüksek faizle borç alabilmelerini sağlıyor.

ECB, refinansman faizini yüzde 4,25 seviyesinde sabit bıraktı. Bu faiz oranı, bankaların merkez bankasından kısa vadeli borç alırken ödedikleri faiz oranını belirliyor. Mevduat faizi ise yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutuldu. Bankalar, merkez bankasına yatırdıkları fazla rezervler için bu faiz oranını alıyor.

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