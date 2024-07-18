Küresel piyasalarda merakla beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları açıklandı. ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
ECB'nin faiz kararları
ECB, refinansman faizini yüzde 4,25 seviyesinde sabit bıraktı. Bu faiz oranı, bankaların merkez bankasından kısa vadeli borç alırken ödedikleri faiz oranını belirliyor. Mevduat faizi ise yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutuldu. Bankalar, merkez bankasına yatırdıkları fazla rezervler için bu faiz oranını alıyor.
Marjinal fonlama faizi
Marjinal fonlama faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, bankaların merkez bankasından acil durumlarda daha yüksek faizle borç alabilmelerini sağlıyor.
Piyasa beklentileri karşılandı
ECB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararı, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak değerlendirildi. Bu karar, küresel piyasalarda istikrarın korunmasına katkı sağladı.