ECB'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, işverenler ile işçi sendikaları arasında müzakereler yoluyla belirlenen ücretler, bir yıl öncesine göre %3,55 arttı. Bu oran, yılın ilk üç ayında kaydedilen %4,74'lük artışa kıyasla önemli bir yavaşlama gösteriyor. Ekonomistlerin beklentilerinin altında kalan bu artış, Euro Bölgesi'nde ekonomik koşulların daha zayıf olduğunu işaret ediyor.

Faiz indirimi için zemin oluşuyor

Ücret artışındaki bu yavaşlama, hizmet fiyatlarının da düşme eğiliminde olabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, ECB'nin 12 Eylül'deki toplantısında ikinci bir faiz indirimi kararı almasının önünü açabilir. Faiz indirimleri, borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak, ücret artışlarının yavaşlaması, enflasyon üzerindeki baskının azalabileceğini de gösteriyor.

ECB'nin stratejisi ve gelecek beklentileri

ECB'nin ücret artışlarındaki bu yavaşlamaya vereceği tepki, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanmanın yönünü belirlemede kritik öneme sahip olacak. Faiz indirimleriyle birlikte, ECB'nin piyasalara likidite sağlama politikalarını sürdürmesi, Euro Bölgesi'nde enflasyonu hedeflenen seviyelerde tutmaya yardımcı olabilir.