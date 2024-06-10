Euro/Dolar paritesi seçim sonuçlarına bağlı olarak geriledi. Analistler, siyasi risklerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki belirsizliklerin Euro üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Euro'nun değer kaybı

Euro/Dolar paritesi seçim sonuçlarının ardından Asya işlemlerinde yüzde 0,5'e kadar geriledi ve bir ara 1,0748'den işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken başlama ihtimali, Euro'nun değer kaybetmesine neden oldu.

Analizler ve yorumlar

Credit Agricole G-10 kur stratejisti Valentin Marinov, seçim sonuçlarının Euro üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ve tahvil getiri farklarının açılmasının Euro için negatif olduğunu belirtti. Morgan Stanley stratejistleri ise Euro'nun ABD verileri ve Fed kararlarına bağımlılığının artabileceğine dikkat çekti.

Avrupa'da siyasi değişimler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yenilgi yaşamasının ardından erken seçim kararı alması, Avrupa'da siyasi belirsizliği artırdı. Macron'un erken seçim hamlesi, siyasi geleceği için kritik öneme sahip. Almanya ve İtalya gibi ülkelerde de aşırı sağ partilerin yükselişi, Avrupa'nın siyasi dengesini değiştiriyor.

Önümüzdeki süreç

Euro'nun önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde yaşanan siyasi değişimlerin Euro üzerindeki etkilerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.