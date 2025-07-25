Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 4-2 mağlup ayrılarak tur için büyük dezavantaj yaşadı. Rövanş mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’da oynanacak.



Beşiktaş savunmada zorlandı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, maça hızlı başladı. 7. dakikada Alisson Santana’nın golüyle öne geçen konuk ekip, 28. dakikada Eguinaldo’nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş 40. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golüyle skoru 2-1’e getirdi. Ancak ikinci yarıda etkili oyununu sürdüren Shakhtar, Kevin ve Joao Mario’nun golleriyle farkı yeniden açtı. Beşiktaş’ın ikinci golü 87. dakikada Joao Mario’dan geldi.

Yeni transferler ilk kez sahada

Beşiktaş’ta David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, ilk resmi maçlarına çıktı. Üç oyuncu da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü.

Demir Ege 423 gün sonra formayla buluştu

Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren 20 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla yeniden forma şansı buldu.

Oyunun son bölümü gergin geçti

90. dakikadan sonra, Shakhtar Donetsk kale arkasına atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun kısa süre durdu. Stadyum anonsuyla taraftarlara uyarı yapıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’ Shakhtar, Alisson Santana’nın golüyle 1-0 öne geçti.

28’ Eguinaldo'nun golüyle skor 2-0 oldu.

40’ Tammy Abraham penaltıyla farkı 1'e indirdi.

67’ Kevin, Santana’nın pasıyla topu ağlara gönderdi.

87’ Joao Mario dönen topu tamamladı: 2-3

90+5’ Kevin bir kez daha sahneye çıktı: 2-4

Rövanş maçı Polonya’da

Serinin ikinci maçı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak. Shakhtar Donetsk, deplasmandaki 4-2’lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana.