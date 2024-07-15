Bursa'da yaşayan 64 yaşındaki Mesut Özmer, İspanya ile İngiltere arasındaki EURO 2024 final maçını izlerken heyecandan dolayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Final maçı, 2-1'lik İspanya galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Özmer, final maçını izlemek için nakliye ofisinde bulunuyordu. Maç sırasında ani bir şekilde fenalaşan Özmer, yere düştü. Komşuları durumu fark ederek hemen yardıma koştular ancak sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Özmer kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Mesut Özmer'in kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtildi. Olayın ardından Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü ve polis soruşturma başlattı.