UEFA EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek için tarihinde ilk kez Play-Off'lara kalan Kadın A Milli Takımı'nın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. A Milliler, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

İkinci turda rakip Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibi

1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025'e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Milliler, ikinci tura yükselmesi durumunda Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.