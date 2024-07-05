Sırbistan'ın ev sahipliğinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, büyük bir başarıya imza attı. Grekoromen stil 82 kg kategorisinde mücadele eden Alperen Berber, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bozkurt işaretli kutlama

Alperen Berber, Avrupa Şampiyonu olmasının ardından, madalyasını 'bozkurt' selamıyla kutladı. Bu sevincini, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincini yaparak da taçlandırdı ve milli yıldızımıza destek verdi. Berber’in bu hareketi, sporseverler tarafından büyük takdir topladı.

UEFA soruşturması devam ediyor

Merih Demiral da EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçında bozkurt işaretli kutlama yapmış, UEFA tarafından hakkında soruşturma açılmıştı. Demiral'ın soruşturması devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 6 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçı için Berlin'e gidecek.