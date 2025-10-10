Avrupa’da bu sonbahar, halka arz piyasasında hareketlilik yeniden artıyor. Büyük ölçekli şirketler art arda borsaya açılmak için sıraya girerken, üçüncü çeyrekte elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’tan fazla yükseldi.

Gelirler yükseliyor ama ABD ve Asya gerisinde

Üçüncü çeyrekte Avrupa’da 500 milyon dolar üstü üç büyük halka arz gerçekleşti. Önümüzdeki haftalarda beklenen iki halka arzla birlikte, yılın ilk dokuz ayında toplam 3 milyar dolar gelir elde edildi. Ancak bu rakam, aynı dönemde Asya ve ABD’de toplanan 50 milyar doların oldukça gerisinde kaldı.

Kaliteli şirketler tekrar sahnede

Halka arz olan şirketlerin kalitesi artarken, önümüzdeki yıl dev şirketlerin yeniden borsaya açılma planları Avrupa piyasalarına hareket kazandırdı. Morgan Stanley Küresel Hisse Araştırmaları Başkanı Martin Thornecroft, “Arzların kalitesi yükseldi. Avrupa’nın en büyük şirketlerinden bazıları pazarda, fakat henüz kitlesel bir FOMO gözlemlemiyoruz” dedi.

Performanslar karışık seyrediyor

Halka açılan bazı şirketlerin hisseleri arz fiyatının altında işlem görürken, bazıları ilk haftada değer kazandı. İsveçli Noba Bank Group’un hisseleri %29 artış gösterirken, Cirsa Enterprises sadece %1 yükseldi.

Dev halka arzlar yolda

Verisure Plc, Stockholm Borsası’na kote olmadan 3 milyar eurodan fazla gelir hedefliyor. Frankfurt’ta halka açılması beklenen Ottobock SE ise 702 milyon euroya kadar kaynak toplamayı amaçlıyor.

Küresel etkiler Avrupa’ya yansıdı

Goldman Sachs analistleri, New York’ta başlayan halka arz dalgasının Avrupa’ya da sıçradığını belirtiyor. Bazı Avrupalı şirketler, ABD cazibesine rağmen listelemelerini kendi kıtasında yapmayı tercih ediyor. Barclays Global ECM Başkanı John Koltz, “Eskiden hep ABD’ye bakardık, şimdi Avrupa’da kalmak öncelik oldu” dedi.

Kalite ve büyüklük fark yaratıyor

Citigroup’un baş yatırım sorumlusu Naveen Mittal, “ABD’ye gitmek her halka arz için sihirli bir reçete değil. Önemli olan iyi getiri sağlayan yeni varlıklar sunmak” yorumunu yaptı. Jefferies’ten Luca Erpicchi ise, “Piyasa her zaman açıktı ama şirketler seçici davrandı. Şimdi ölçek ve kaliteli tekliflerin önemi arttı” dedi.