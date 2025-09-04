Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), 11-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası’na kapılarını açacak. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 13 farklı ülkeden 20’nin üzerinde üniversiteyi ve 200’ü aşkın sporcuyu Burdur’da buluşturacak.

Şampiyona, yalnızca spor müsabakalarıyla değil, aynı zamanda düzenlenecek kültürel geziler, sosyal medya etkinlikleri ve canlı yayınlarla da dikkat çekecek. Burdur ekonomisine ciddi bir turizm ve tanıtım katkısı sağlaması beklenen organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı.

“Türkiye’nin en iyi spor altyapısına sahibiz”

MAKÜ Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitenin spor altyapısına güvenini dile getirerek, “Modern tesislerimiz ve konaklama kapasitemizle Türkiye’nin en iyi spor altyapısına sahip üniversitelerinden biriyiz. Daha önce Üniversitelerarası Masa Tenisi Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Bu şampiyona da Burdur’un hem sportif hem de kültürel anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacak,” dedi.

Spor Dostu Kampüs hedefine katkı

Prof. Dr. Dalgar, YÖK’ün hayata geçirdiği “Spor Dostu Kampüs” projesine dikkat çekerek, “Öğrencilerimizi sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri için teşvik ediyoruz. Bu gibi uluslararası organizasyonlar, sporun üniversitemizdeki önemini ve desteğini daha da artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Fair Play ruhu içinde gerçekleşmesini dileyen Dalgar, tüm sporculara ve teknik ekiplere başarılar diledi.