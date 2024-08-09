Özellikle "Avrupa Yakası" dizisindeki Gafur karakteri ile tanınan Peker Açıkalın'ın, bu sağlık sorunu nedeniyle konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.

Ameliyat geçirecek

Başarılı projelerde rol alan Açıkalın, "Ekmek Teknesi", "Yahşi Cazibe" ve "Başım Belada" gibi yapımlarla da tanınıyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında, bir dizi ameliyat geçireceği ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

Peker Açıkalın, daha önce 2011 yılında geçirdiği kalp kriziyle de dikkat çekmişti. O dönem ölümden dönen Açıkalın, şu anda sağlık problemleri nedeniyle yine zor bir süreçten geçiyor.