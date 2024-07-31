Mevcut seçenekler arasında Türkiye’nin milli muharip uçağı MMU KAAN ve Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon öne çıkıyor. Her iki uçak da kendine özgü özellikleri ve avantajları ile dikkat çekiyor. Peki, Türkiye için en uygun seçenek hangisi?

Eurofighter Typhoon: Avrupa’nın gücü

Eurofighter Typhoon, 4.5’inci nesil bir savaş uçağı olarak, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortaklaşa geliştirdiği bir projenin ürünü. Gelişmiş elektronik sistemleri, üstün manevra kabiliyeti ve çok rollü yapısıyla dikkat çeken bu uçak, hava-hava ve hava-yer görevlerinde etkin bir performans sunuyor.

Temel özellikleri:

Hız: 2.495 km/sa

2.495 km/sa Menzil: 2.900 km

2.900 km Silah Kapasitesi: Havadan-Havaya ve Havadan-Karaya füzeler

Havadan-Havaya ve Havadan-Karaya füzeler Motor: 2 adet EJ200

2 adet EJ200 İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından da kullanılıyor. Türkiye’nin de bu uçağa ilgisi olduğu biliniyor, ancak Almanya’nın satışa yönelik engellemeleri süreci zorlaştırıyor​.

MMU KAAN: Türkiye’nin Milli Gururu

MMU KAAN, Türkiye’nin milli muharip uçağı olarak 5. nesil teknolojileri barındıran bir uçak. Yüksek manevra kabiliyeti, süperseyir özelliği, düşük radar görünürlüğü ve sensör füzyonu gibi ileri teknolojilere sahip olan KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiriliyor.

Temel Özellikleri:

İlk Uçuş: 21 Şubat 2024

21 Şubat 2024 Azami Hız: 1.8 Mach (40.000 ft)

1.8 Mach (40.000 ft) Menzil ve Hız: Süpersonik hızda uzun menzil ve hassas vuruş kabiliyeti

Süpersonik hızda uzun menzil ve hassas vuruş kabiliyeti Silah Kapasitesi: Gökdoğan, Bozdoğan, SOM ve NEB gibi yerli mühimmatlar

Gökdoğan, Bozdoğan, SOM ve NEB gibi yerli mühimmatlar Yapay Zeka Desteği: Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü

KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinde üstün kabiliyetler sunuyor. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan uçak, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedeflerini de pekiştiriyor​.

Kıyaslama ve değerlendirme

Her iki uçak da üstün özelliklere sahip olmakla birlikte, farklı avantajlar sunuyor. Eurofighter Typhoon, çok uluslu bir konsorsiyumun ürünü olarak geniş bir uluslararası kullanıcı kitlesine ve test edilmiş bir geçmişe sahip. Ancak, Almanya’nın satışa yönelik engellemeleri Türkiye’nin bu uçakları temin etme sürecini zorlaştırıyor.

MMU KAAN ise Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefine hizmet eden, tamamen yerli ve milli bir proje. 5. nesil özellikleri ve ileri teknolojileriyle dikkat çeken KAAN, Türkiye’nin hem iç hem de dış güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip.