San Francisco, New York City, Chicago ve Los Angeles merkezli çevrimiçi bir medya şirketi olan BabyCentre, Avrupa'da son zamanların en popüler bebek isimlerini açıkladı. Verilere göre, İngiltere'de erkek bebeklere verilen en popüler isim bir kez daha Muhammed oldu. Muhammed isminin farklı yazılışları (Muhammad, Mohammed veya Mohammad) ile dünya genelinde en popüler isim olduğu düşünülüyor. İlk sıradaki Muhammed'i, Noah takip etti. Theo, Oliver ve Arthur ise ilk beşte yer aldı.

Kız bebeklerde ise Olivia ismi zirvede yer alırken, onu Amelia, Isla, Lily ve Ava izledi. Olivia, Amerika Birleşik Devletleri'nde de en popüler isim olarak öne çıkıyor.

Ünlü isimlerin etkisi

BabyCentre, bazı isimlerin popülerliğinin filmler, kraliyet aileleri ve müzikten etkilendiğini belirtti. Özellikle ünlü şarkıcı Taylor Swift'in etkisiyle 'Taylor' ismi yaygınlaştı. Swift'in 'Folklore' albümündeki bir şarkının adı olan 'Willow' da popüler isimler arasında yer alıyor. Lyra, Luna ve Sage gibi büyücülük temalı isimlere yönelik bir eğilim de gözlemleniyor. Öte yandan, geleneksel kraliyet isimleri olan William, Charles ve Harry'nin popülaritesinde azalma yaşandığı belirtildi.

Fransa'da vintage isim trendi

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan verilere göre, Fransa'da vintage isim trendi yükselişte. Louise, Jade, Gabriel ve Ambre gibi isimler popülerliğini koruyor. L'Officiel des prénoms ise, 1910'larda popüler olan bazı kadın isimlerinin geri dönüş yaptığını bildirdi. Erkek isimlerinde ise Gabriel, Léo ve Raphaël ilk sıralardaki yerlerini koruyor.

2023'te en popüler erkek isimleri şöyle sıralandı:

Gabriel (4527) Raphaël (3477) Léo (3454) Louis (3331) Maël (3280) Noah (3163) Jules (3020) Adam (2966) Arthur (2915) Isaac (2551)

İspanya ve Almanya'da popüler isimler

İspanya'da 2023 yılının en popüler bebek isimleri geleneksel ve modern isimlerin karışımını yansıtıyor. Kız bebeklerde Lucía, Sofía ve Martina ilk üç sırada yer alırken, erkeklerde Hugo, Mateo, Lucas, Leo ve Marcos öne çıkıyor.

Almanya'da ise Sophia ve Noah en popüler isimler olarak belirlendi. Alman Dili Derneği (GfdS), Sophia'nın Emilia'yı küçük bir farkla geçerek en popüler kız ismi olduğunu ve Noah'ın beş yıldır üst üste en popüler erkek ismi olduğunu belirtti.

İtalya'da klasik isimler tercih ediliyor

İtalya'da ebeveynlerin klasik isimlere yöneldiği görülüyor. Kız bebeklerde Sofia, Aurora ve Giulia en çok tercih edilen isimler olurken, erkek bebeklerde Leonardo, Francesco, Tommaso, Edoardo ve Alessandro ilk beşte yer alıyor.