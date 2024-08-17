Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 2024 yılının ikinci çeyreğinde şirket iflasları, bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, bu dönemde şirket iflas başvuruları yüzde 3,1 oranında yükseldi. Faaliyet alanlarına göre iflaslar en çok inşaat, finansal işlemler ve ticaret sektörlerinde görüldü.

Sektörlere Göre İflas Artışları

Verilere göre, inşaat sektörü iflas artışında başı çekerken, yüzde 3,8’lik bir yükseliş kaydedildi. Finansal işlemler sektöründe ise iflas başvuruları yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. Ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve sanayi sektöründe yüzde 1,6 oranında iflas artışı yaşandı. Bu rakamlar, Avrupa ekonomisindeki kırılganlığın altını çizer nitelikte.

Yeni İşletme Kayıtlarında Düşüş

İflas başvurularındaki artışa karşın, yeni işletme kayıtları bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında geriledi. Bu durum, AB ülkelerinde iş yapma ortamındaki zorlukların arttığını ve girişimcilerin temkinli davranmaya başladığını gösteriyor.