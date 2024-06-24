Avrupa Birliği içindeki vize krizi, Türk vatandaşları için giderek büyüyor. 2023 yılında 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilirken, 2024 yılında bu oranın artması bekleniyor. Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize politikalarını sıkılaştırdı. Beyaz Rusya, Rusya, Hindistan, Fas, Çin gibi ülkelerden yapılan vize başvurularının onaylanma oranları, Türkiye'den yapılan başvuruları geride bıraktı.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, 2023 yılında AB ülkelerine yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusunun yüzde 16'sından fazlası reddedildi. Bu da yaklaşık 200 bin Türk vatandaşının AB vizesi alamadığı anlamına geliyor. Türkiye, bu istatistikle Avrupa'ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke konumuna geldi.

En çok ret İran'a

Öte yandan, İran vatandaşlarının vize ret oranı Türk vatandaşlarından daha yüksek durumda. 2023 yılında bu oran yüzde 30 olarak gerçekleşmişken, Türk vatandaşlarında bu oran yüzde 25.1 idi.

7 ay sürebilir

Avrupa'ya yapılan vize başvuruları artan bir süreç içerisinde sıkılaşan güvenlik kontrolleri ve Corona virüsü sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süreler alıyor. Örneğin, Almanya'da vize randevuları 7 ay sürebiliyor ve başvuruların işlenmesi birkaç ayı bulduğundan, vize süreçleri toplamda bir yılı aşabiliyor. Bu durum özellikle aile birleşimleri veya iş ziyaretleri gibi durumlarda büyük mağduriyetlere neden olabiliyor.