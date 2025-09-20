Avrupa’nın en işlek havalimanlarını hedef alan siber saldırı, elektronik yolcu kayıt ve bagaj sistemlerinde kesintiye yol açtı. Heathrow, Brüksel ve Berlin havalimanlarında yüzlerce uçuş ertelendi, yolcular uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Heathrow ve Brüksel’de manuel işlem dönemi

Heathrow Havalimanı, Collins Aerospace tarafından sağlanan yazılımda yaşanan sorun nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Brüksel Havalimanı ise cuma gecesi gerçekleşen saldırı sonrası yolcu işlemlerinin manuel olarak sürdüğünü açıkladı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı da bekleme sürelerinin arttığını bildirdi.

Collins Aerospace: “MUSE yazılımı etkilendi”

RTX şirketine bağlı Collins Aerospace, “bazı havalimanlarını etkileyen siber saldırı kaynaklı bir kesinti” yaşandığını doğruladı. Sorunun, havayollarının ortak check-in ve biniş kapılarını kullandığı MUSE yazılımından kaynaklandığını belirtti.

Yolcular saatlerce kuyrukta

BBC’ye konuşan yolcular, Heathrow’da check-in sırasında saatlerce kuyrukta beklediklerini aktardı. Lucy Spencer, “İki saattir sıradayım, bagajları manuel etiketliyorlar” derken; Monazza Aslam ise yaşlı ebeveynleriyle birlikte sabah 05.00’ten beri havalimanında beklediklerini söyledi.

140’tan fazla uçuş gecikti

Uçuş takip platformu FlightAware’a göre, cumartesi öğle saatlerine kadar Heathrow’da 140’tan fazla, Brüksel’de 100’den fazla, Berlin’de ise 62 uçuşta gecikme yaşandı.

Eurocontrol, Brüksel’e inip kalkacak uçuşların yarısının iptal edilmesini talep etti.

Bakanlık: “Yakından takip ediyoruz”

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, olayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Heathrow yönetimi, yolculara uçuş bilgilerini havayollarından teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Uzmanlardan küresel uyarı

Ulaştırma uzmanları, Heathrow’daki aksaklıkların küresel havacılık zincirini bozabileceğine dikkat çekiyor. Seyahat yazarı Simon Calder, “Küçük bir aksama bile bağlantılı uçuşları ve mürettebat düzenini olumsuz etkileyebilir” dedi.

Geçtiğimiz yıl ABD’de benzer bir sorun yaşanmış, hatalı yazılım güncellemesi yüzlerce uçağın kalkışını engellemişti.