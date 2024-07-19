2024-2025 sezonunda futbolda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rakipleri belirlendi.

Trabzonspor'un rakibi Slovakya'dan

Temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla eşleşti. Bordo - mavililer ilk maçını 25 Temmuzda deplasmanda, rövanş karşılaşmasını da 1 Ağustos tarihinde Papara Park'ta oynayacak.

Bir önceki turda Slovak ekibi Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yendi, ikinci maçı 1-0 kaybetse de Ruzomberok 2. ön eleme turuna yükselerek Trabzonspor'un rakibi oldu.

Başakşehir'in rakibi San Marino'dan

Temsilcilerimizden RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında eşleştiği takım ise San Marino'dan La Fiorita 1967 oldu.

San Marino ekibi Konferans Ligi 1. Ön Eleme turunda Belarus ekibi Isloch Minsk ile eşleşti. İki maçta da sonuç 1 - 0 olunca seri penaltı atışlarıyla La Fiorita 1967 üst tura yükselme başarısını gösterdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir ilk maçını 25 Temmuz'da evinde, rövanşı ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.