Her yıl düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödül Töreni'nin kazananı Folkart oldu. Folkart, farklı projeleriyle katıldığı yarışmada, Avrupa merkezli gayrimenkul geliştirici firmalarıyla yarışarak dört dalda ödüle layık görüldü. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde yarışılan her kategoride yüzde 80 üzerinde puan alanlar 'Award Winner' yani en yüksek puanı alanlar olarak ilan edilirken, en yüksek puanı alan bir proje ise '5 Yıldız' ödülünü almaya hak kazandı.

Katılım gösterdiği tüm kategorilerde ödül alan Folkart'ın kazandığı ödüller ise şöyle:

"'Türkiye En İyi Yüksek Katlı Konut Projesi kategorisinde, Folkart Nova'ya 5 Yıldız Ödülü Avrupa birinciliği, Türkiye En İyi Pazarlama Çalışması kategorisinde Folkart Nefes İstanbul Lansman Kampanyası'na 5 Yıldız Ödülü Avrupa Birinciliği, Türkiye Karma Kullanım Yapı kategorisinde Folkart Vega'ya Award Winner Ödülü, Türkiye Web Sitesi kategorisinde 'www.folkart.com.tr ', ' Award Winner Ödülü."

Londra'da düzenlenen ödül töreninde katıldığı dört dalda da ödül alan Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödül Töreninde dört farklı kategoride ödül alan tek marka oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Çeşme'deki Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri ile de farklı dallarda Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'ni kazandıklarını hatırlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Bu yıl da European Property Awards-Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nden dört farklı ödüle layık görülmek bizleri gururlandırdı. Projelerimizin ve çalışmalarımızın bu şekilde ödüller kazanması, attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarının 'duyduğu güven' başarımızın temelini oluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum" dedi.

JÜRİ ÜYELERİ TİTİZLİKLE İNCELEDİ

Kazananlar, yarışma için sunulan portfolyoların Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri jüri heyeti tarafından titizlikle incelenmesi sonucunda belirlendi. Jüri heyetinde farklı deneyimlere sahip 100'ün üzerinde üye yer aldı. Yarışmanın jüri listesi, organizasyonun şeffaflık ilkesi çerçevesinde açıklandı.

DÜNYA ÇAPINDA DEĞERLENDİRME

Folkart, 5 Yıldız Ödülü Avrupa birinciliği aldığı iki kategoride, Afrika, Arabistan, Asya Pasifik, Kanada, Karayipler, Orta ve Güney Amerika, İngiltere, ABD'deki değerlendirmelerde '5 Star' alan rakipleriyle, bu kez dünya lideri olabilmek için yeniden jüri karşısına çıkacak. Yapılacak değerlendirme sonrası her kategoride 'Dünyanın En İyileri' 22 Şubat 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'da ilan edilecek.

AVRUPA GAYRİMENKUL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Avrupa'nın gayrimenkul sektöründeki en prestijli etkinliklerinden biri olan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri, sektörde mükemmeliyeti teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla 2005 yılından bu yana düzenlenmektedir. Bu ödüller; gayrimenkul geliştirme, inşaat, mimarlık, tasarım ve gayrimenkul hizmetleri alanlarında katkı sunan profesyonelleri ve şirketleri onurlandırmaktadır. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri, titiz bir değerlendirme süreciyle desteklenmektedir. Bağımsız bir jüri heyeti adayları değerlendirirken; yenilikçilik, tasarım, sürdürülebilirlik, katma değer yaratma gibi kriterleri dikkate almaktadır. Avrupa Gayrimenkul Ödüllerinde başarılı olan projeler, sektördeki mükemmelliği simgeler ve gelecekteki projeler için bir ilham kaynağı oluşturur.