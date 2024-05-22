İspanyol Parlamentosu'nda yapılan konuşmada, İspanya Başbakanı tarafından 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'nin tanınacağı duyuruldu. Sanchez, bu adımı "barış, adalet ve tutarlılık" kelimeleriyle özetlerken, iki devletli çözüme saygı gösterilmesi ve karşılıklı güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Norveç ve İrlanda'dan Benzer Açıklamalar

Norveç Başbakanı Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" derken, İrlanda'nın da benzer bir adım atması bekleniyor. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, Filistin'i tanıma kararını bugün açıklaması bekleniyor.

İsrail'in Büyükelçileri Geri Çağrılıyor

İsrail, Norveç ve İrlanda'nın tanıma kararları üzerine büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İspanya'nın da benzer bir adım atması durumunda Madrid Büyükelçisinin geri çağrılacağı ifade edildi. Bu adımlar, İsrail'in Filistin politikasının uluslararası alanda giderek daha fazla eleştirilmesine neden oldu.