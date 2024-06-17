Uluslararası Yardım Kuruluşu olan Help Yetim, tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaya Kurban Bayramında Afrika’daki yetim çocukları yaptığı giyim yardımı ile sevindirdi.TANZANYA (İGFA) - Afrikalı çocukların yüzünü güldürmek için yola çıkan Türk İnsani Yardım Kuruluşları farklı ülkelerde düzenledikleri organizasyonlarla yetim ve kimsesiz çocukların bayram coşkusuna ortak oluyor.

Tanzanya’nın Darusselam Eyaletine bağlı kırsal Kigamboni bölgesinde bir düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma programı ile Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlerin desteğiyle yetimlerin yüzünü güldürdü.

250 yetim çocuk giydiren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, ağırlıklı olarak Kurban bayramı öncesinde yardım çalışmalarının yoğunlaştığını ve yıl boyunca da yardımların imkânlar ölçüsünde sürdürüldüğünü söyledi.

AFRİKALI ÇOCUKLARA ÖZEL ÖNEM Kigamboni bölgesinde yer alan bir düğün salonunda toplanan yetimlerle bir araya gelen Ataş, sahipsiz ve kimsesiz çocukların Afrika'da ayrı bir mağduriyet yaşadıklarını dikkat çekti.

"Kurban paylaşmaktır." diyerek gönüllülerle bu yıl da yollara düştüklerini dikkat çeken Ataş, özellikle yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olduklarına işaret etti. Ataş, proje kapsamında Darüsselam'ın kırsal bölgelerindeki 250 yetimi bayram öncesi giydirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın Tanzanya'da Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığını hatırlatan Ataş, "Kurban 2024" programı dahilinde Afrika'nın Tanzanya ülkesinde olduklarını belirterek, burada bayram öncesi yetim çocukların giysi ve kırtasiye ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yetim çocukları kendi elleriyle giydiren Ataş, yetimleri giydirme projesinde destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Bu giysilerin temin edilmesine Avrupa'dan ve Türkiye'den katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Ataş, "Yetim ve kimsesiz çocukların Afrika'daki mağduriyeti daha da büyük. Kardeşlerimizden buraya destek olmalarını bekliyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki bağışçılarımız bağışlamış olduğu giyim yardımları ile bayram öncesi buradaki yetimleri sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

GIDA YARDIMI Kurban'ın, dünyanın birçok bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi mazlum ve fakir insanları hatırlamaya bir vesile olduğunu dikkat çeken Ataş, "Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır"diye konuştu.

Program sonrasında, yetim ailelere gıda yardımı da yapıldı.

Kurban Organizasyonu hakkında bilgiler veren Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Kurban bağışı ile kurban sahiplerinin emanetlerini Afrika başta olmak üzere insani hassasiyetleri ön planda tutarak veteriner hekim kontrolünde titizlikle gerçekleştirdiklerini vurgu yaparak şunları söyledi:

"Toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak ayrıca birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyuları, camiler ve okulların temel atma ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz."

Merkezi Almanya'da olan ve Türk vatandaşlar tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Afrika kıtası başta olmak üzere 3 kıta 20 ülkede insani yardım çalışmaları kapsamında kurban bağışı, su kuyusu, yetim giydirme, gıda dağıtımı, canlı keçi başta olmak üzere onlarca proje ile yüzbinlerce yoksula umut oluyor.