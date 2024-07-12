QS tarafından yapılan sıralamaya göre Türkiye, Avrupa'nın en iyi üniversiteleri arasında kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi, işveren itibarı açısından da Avrupa'nın en iyileri arasında gösterildi.

QS, uluslararası yayın sayısı, araştırma ağı, sürdürülebilirlik gibi pek çok faktörü değerlendirerek Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesini belirledi. Türkiye'den 21 üniversite bu prestijli listede yer aldı.

ETH Zürih-İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Avrupa'nın en iyi üniversitesi seçildi. İkinci sırada Imperial College London yer alırken, üçüncü sırada ise Oxford Üniversitesi yer aldı. ODTÜ ise Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak 114. sırada yer alırken, İstanbul Teknik Üniversitesi 123. sırada ve Koç Üniversitesi 159. sırada kendine yer buldu. Bu üniversiteler, uluslararası düzeyde işveren itibarı açısından da dikkat çekiyor.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türk üniversitelerinin uluslararası itibarlarının artmasıyla birlikte yükseköğretimde mükemmeliyetin zirvesine doğru ilerlediğini belirtti. Bu başarıların sürdürülmesi, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artırması açısından kritik önem taşıyor.

Listeye Türkiye'den dahil olan o üniversiteler:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (114. sıra)

İstanbul Teknik Üniversitesi (123. sıra)

Koç Üniversitesi (159. sıra)

Boğaziçi Üniversitesi (165. sıra)

Bilkent Üniversitesi (184. sıra)

Sabancı Üniversitesi (188. sıra)

Hacettepe Üniversitesi (198. sıra)

İstanbul Üniversitesi (222. sıra)

Ankara Üniversitesi (264. sıra)

Gazi Üniversitesi (291. sıra)

Yıldız Teknik Üniversitesi (291. sıra)

Ege Üniversitesi (363. sıra)

İstanbul Gelişim Üniversitesi (421. sıra)

Marmara Üniversitesi (421. sıra)

Çankaya Üniversitesi (457. sıra)

Dokuz Eylül Üniversitesi (462. sıra)

Abdullah Gül Üniversitesi (462. sıra)

Gebze Teknik Üniversitesi (470. sıra)

Galatasaray Üniversitesi (470. sıra)

Bahçeşehir Üniversitesi (483. sıra)

Anadolu Üniversitesi (487. sıra)