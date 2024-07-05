İstanbul Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından düzenlenen ödül töreninde "40 milyon yolcu" üzerinde kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü. Bu prestijli ödülü geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı ile paylaşan İGA İstanbul Havalimanı, başarısını bir kez daha tescilledi.

Mükemmeliyet hedefi ve sektöre katkı

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, ödülün mükemmellik hedeflerine ulaşmak için ilham kaynağı olacağını belirterek, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, inovasyon ve teknolojik ilerleme alanlarında yolcuların beklentilerini aşmaya devam edeceklerini vurguladı.

2025'te bayrak Atina'da

2025 yılında Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'ne Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı ev sahipliği yapacak. Devir teslim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

2026'da ACI World Zirvesi İstanbul'da

İstanbul Havalimanı, 2026 yılında ACI World "Müşteri Deneyimi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinliğin imza töreni, 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nin son gününde düzenlendi.