Avrupa'nın Enerji Dönüşümünde Yeni Bir Yüz

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Emin Selahattin Umdu, Avrupa'nın enerji dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu (ETIP) Akıllı Ağlar ve Enerji Dönüşümü (SNET) Kurulu'nda depolama sektörünü temsilen kürsü başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu görev, Türkiye'nin enerji sektöründeki uluslararası temsilini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ETIP ve Türkiye'nin rolü

Dr. Umdu, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformları’nın (ETIP) Avrupa Komisyonu tarafından kurulduğunu ve enerjideki stratejik planlamaların yapılmasını sağladığını belirtti. “ETIP’in amacı, Avrupa Birliği’nin uzun dönemli planlamaları için vizyon oluşturmak ve stratejik raporlamalar yapmak. AB’nin öncelik verdiği sektörlerin ve alanların belirlenmesi, bu alanlarla ilgili araştırma ve altyapı ihtiyaçlarının saptanması gibi görevleri üstleniyor. Bu çalışmalar, AB’nin kalkınma planlarının temelini oluşturuyor” dedi.

Dr. Umdu, Avrupa Enerji Depolama Birliği tarafından Akıllı Ağlar ve Enerji Dönüşümü Kurulu'na aday gösterildi ve bu süreçte Türkiye'nin uluslararası enerji politikalarında daha aktif bir rol oynamasının önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin AB ile etkileşim içinde olması ve stratejik planlamalar süreçlerinde yer alması oldukça önemli. AB regülasyonlarını sadece uygulamak yerine, sürecin içinde aktif olarak rol almak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kurulda yürütülecek çalışmalar

Dr. Umdu, kurulda enerji şebekeleri ve depolama teknolojileri ile ilgili değerlendirmeler yapacaklarını ve bu değerlendirmelerin Avrupa Komisyonu tarafından önceliklendirilerek destekleneceğini belirtti. “Enerji depolama teknolojilerinin hangi alanlarda kullanılacağı ve etkilerinin raporlanması, destek mekanizmalarının ve yasal düzenlemelerin belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yürüteceğiz” diye aktardı.

Enerji depolamanın stratejik önemi

Enerji depolamanın günümüzdeki önemine de değinen Dr. Umdu, “Teknolojinin gelişmesi ve enerji ihtiyacındaki artış, enerjide dalgalanmalara yol açıyor. Yenilenebilir enerji arzı da doğası gereği dalgalanır. Bu dalgalanmaların yönetilmesi ve enerji arzındaki fazlalık ile azlığın depolanması stratejik öneme sahip” diye ekledi. Dr. Umdu, enerji depolamanın gelecekte daha da kritik hale geleceğini ve bu konuda yapılan çalışmaların maliyetleri düşürerek enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.