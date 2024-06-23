Hava Taksi İşletmeleri Derneği (HATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, Avrupa ülkelerinin Türk özel uçaklarının ticari uçuşlar için uyguladığı, uçuşlardan 48 saat öncesinden bildirim zorunluluğunun mütekabiliyet kurallarına aykırı olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Türk hava taksi işletmecilerinin iş yapma kabiliyetini ciddi şekilde sınırlandırdığını ve uluslararası havacılıkta eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan HATİD Başkanı Zafer Yeşilgül, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) aynı şekilde karşılıklı mütekabiliyet uygulaması çağrısında bulundu.

Zafer Yeşilgül, Avrupa’dan herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelmek isteyen bir özel jetin sadece 3 saat önceden başvuru yapmasının yeterli olduğunu ancak Türk uçaklarına uygulanan 48 saatlik bildirimin adil olmadığını belirtti.

Hava Taksi İşletmeleri Derneği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına göre, uçuşların düzenlenmesi ve bildirim süreleri konusunda karşılıklı işbirliği ve uyumun esas olduğu belirtildi. ICAO'nun Annex 6 ve Annex 9 belgeleri, uluslararası uçuş operasyonları ve sınır geçiş prosedürleriyle ilgili standartları içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa'nın Türk özel uçaklarına uyguladığı 48 saatlik bildirim zorunluluğu bu standartlarla bağdaşmadığın altı çizildi.

TÜRKİYE KARŞI YAPTIRIM HAKKINI KULLANMALI

Yeşilgül, bu haksız uygulamaya karşı Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) müdahale çağrısı yaparak, Avrupa ülkelerinin Türk özel uçaklarına uyguladığı 48 saatlik bildirim zorunluluğuna karşı, benzer bir düzenleme getirilmesi ve Avrupa menşeli özel uçakların Türkiye'ye girişlerinde aynı bildirimin karşılıklı mütekabiliyet esaslarına göre uygulanması gerektiğini belirtti.

Yeşilgül ayrıca, SHGM'nin, uluslararası platformlarda bu sorunu gündeme getirmesi ve Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) nezdinde girişimlerde bulunarak bu haksız uygulamanın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını artırması gerektiğini savunarak; “Uluslararası havacılık kurallarına uygun olarak, tüm ülkelerin eşit ve adil bir şekilde muamele görmesi ve Türk hava taksi işletmecilerinin rekabetçi yapısının korunması için Türk sivil havacılık otoritelerinin konuya acilen müdahale etmesi gerekir” dedi.

“HATİD OLARAK PROTESTO EDİYORUZ”

Hava Taksi İşletmeleri Derneği olarak Avrupa'nın Türk özel uçaklarına uyguladığı 48 saatlik bildirim zorunluluğunu kabul edilemez bulduklarını ve bu durumu protesto ettiklerini ifade eden Yeşilgül, “Derneğimiz, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aynı şekilde karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor ve uluslararası havacılıkta eşitlik ve adaletin sağlanması için yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.