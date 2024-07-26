26 Temmuz'da, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde yer alan bir avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerine gelindiğinde, avukat Kazım Selim Somtaş'ın cansız bedeni ofisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı​.

İncelemeler devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın sebebini ve detaylarını araştırıyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz belirlenmiş değil.