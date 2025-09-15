Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kamuoyunda gündem olan davalara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun partisine zarar vermemek için sessiz kaldığını, hiçbir açıklama yapmayacağını belirtti.

Avukat Çelik’ten açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, açılan davalarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Çelik, söz konusu davaların müvekkilleriyle bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

“Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar vermemek adına sessiz kalmayı tercih etti. Hiçbir açıklama yapmayacak. Bizim bu davalarla hiçbir ilgimiz bulunmuyor. Sayın Genel Başkan’a yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sessiz kalma gerekçesi

Çelik’in açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun parti içi tartışmalara dahil olmamak için sessiz kalmayı seçtiği belirtildi. Bu tutumun, CHP’nin siyasi gündemine gölge düşürmemek amacıyla alındığı ifade edildi.