İstanbul'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Kübra A.'nın avukatı Ali A., eşini avukat cübbesi giydirerek adliyeye sokmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bu skandal plan ortaya çıktı.

Şeytanca Planın Detayları

FETÖ Operasyonu ve Gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ mensuplarına yönelik bir operasyon düzenledi ve şüpheliler 10 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Avukatın Skandal Planı

Şüphelilerden Kübra A.'nın avukatı Ali A., eşini avukat cübbesi giydirerek adliyeye soktu ve müvekkiliyle görüştürmeye çalıştı.

Güvenlik Görevlilerinin Şüphesi

Ali A. ve yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlileri, kimlik kontrolü yaptı. Ali A. avukat kimliğini gösterirken, yanındaki kişi kimliğini otoparkta unuttuğunu söyledi.

Polisin Müdahalesi

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis, Ali A. ve yanındaki kişiyi sorguladı. Avukat cübbesi giydirilen kişinin, gözaltına alınan Kübra A.'nın eşi Mustafa A. olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Serbest Bırakma

Savcının talimatıyla Mustafa A. gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Mustafa A.'nın adliye içinde avukat cübbesiyle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Yansımaları ve Hukuki Boyutu

Bu olay, avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırı bir davranış olarak değerlendiriliyor. Avukat Ali A.'nın bu tür bir yönteme başvurması, meslektaşları tarafından da tepkiyle karşılandı. Olayın hukuki boyutu ise henüz netleşmedi. Ancak avukatın disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.