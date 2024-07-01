Melbourne Havalimanı'nda gerçekleşen JETENGINE Operasyonu, havacılık tedarik zincirindeki suçları tespit etmeyi, izlemeyi ve bozmayı amaçlamakta. Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve ortak kurumlar, havalimanında çalışan güvenilir kişilere sıkı uyarılarda bulunarak, güvenlik ihlallerini ve yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Yasadışı uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı

ABF, son 12 ayda 1300'den fazla ticari uçağı denetledi ve 500'e yakın havayolu mürettebatını ve çalışanını inceledi. Bu kapsamda, 70 Havacılık Güvenliği Kimlik Kartı (ASIC) sahibinin güvenlik ihlali yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar, bazı havayolu mürettebatının yasadışı uyuşturucu kullandığını ve dağıttığını ortaya koydu. Ayrıca, sahte bölmeli valizlerde kaçak sigara ve tütün ürünleri de bulundu.

Soruşturma, Melbourne'deki havalimanı çalışanlarının organize suç örgütleri ile bağlantılı olabileceğini göstermekte. Bu kişiler, yasadışı maddelerin yurt içinde dağıtımını yapmak ve organize suç örgütleri için çalışmakla suçlanıyor. ABF, organize suçlarla mücadele kapsamında sıkı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi.