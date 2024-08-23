Hayvanlarla ilişkiye girdiği başka videoların da bulunması nedeniyle hakkında soruşturma devam ediyor.

Avustralya’nın Hobart şehrinde yaşanan ve tüm ülkede infial yaratan bir olayda, 58 yaşındaki Catherine Lee June, canlı bir balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Olay, Avustralya toplumunda büyük bir şok etkisi yaratırken, mahkemede sanığın avukatı duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Balıkla cinsel ilişki skandalı

Catherine Lee June, bir teknede çekildiği iddia edilen görüntülerde, canlı bir balıkla cinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla yüzleşiyor. İddialara göre, Lee June’un bu eylemi, polisin eline geçen başka delillerle birlikte suç dosyasına eklendi.

Hayvanlarla ilişkiye dair videolar bulundu

Polis soruşturması sırasında, Catherine Lee June’un başka hayvanlarla da cinsel ilişkiye girdiği videoların bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, suçlamaların daha da ağırlaşmasına neden oldu. Hobart Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Lee June, avukatının talebi üzerine duruşmanın ertelenmesini sağladı.

Soruşturma sürüyor

Olayın ardından, Avustralya toplumunda geniş çapta tartışmalara neden olan bu dava, hayvan hakları savunucularını ve hukukçuları harekete geçirdi. Daily Mail’in haberine göre, soruşturmanın devam ettiği ve Lee June’un suçlu bulunması halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.