Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (SAHMRI) tarafından yapılan son araştırmalar, memeli vücudunun iyileşme mekanizmalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak yeni bir hücre türünün keşfini müjdeledi. Bu hücre, bilim dünyasında tam 100 yıldan fazla bir süredir varlığı öngörülen EndoMac progenitör hücreleri olarak adlandırıldı.

Yaraların iyileşmesine hızlı destek

Araştırma ekibi, bu hücrelerin yetişkin farelerin aortasında bulunduğunu ve vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı olduğunu belirtti. Tıp bilimcisi Sanuri Liyanage, bu hücrelerin yaralanma veya kötü kan akışı durumlarında devreye girerek hızlı bir şekilde iyileşme sağladığını ifade etti.

Laboratuvar çalışmaları, EndoMac progenitör hücrelerinin diyabetik yara modellerine enjekte edildiğinde, yaraların iyileşme sürecini önemli ölçüde hızlandırdığını göstermiştir.

Tarihsel bir hipotezin desteklenmesi

Bu keşif, 20. yüzyılın başlarında bilim insanları tarafından ortaya atılan ve kan dolaşımında yeni makrofaj hücrelerinin üretimini sağlayan kök hücrelerin varlığına yönelik hipotezi destekliyor. Ancak bu hücrelerin varlığı, uzun yıllar boyunca kanıtlanamamıştı.

Araştırma, farelerdeki bu hücrelerin erken embriyonik dönemde kalpteki aortaya yerleştiğini ve yaş ilerledikçe yeni makrofajlar üreterek vücuttaki dokulara dağıldığını ortaya koydu. EndoMac progenitör hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından "yabancı" olarak algılanmadığı ve bu nedenle vücutta kolayca kullanılabileceği düşünülüyor.

Gelecekteki olası uygulamalar

Bu hücreler, vücuda enjekte edildiklerinde makrofajlara ve kan damarlarını döşeyen endotel hücrelerine dönüşerek yaraların iyileşmesine katkı sağlıyor. Araştırma ekibi, bu hücrelerin insanlarda da var olup olmadığını araştırıyor ve ilk bulgular olumlu yönde.

SAHMRI biyomedikal bilimcisi Anna Williamson, "Teorik olarak, bu hücreler kronik yara sorunu yaşayan hastalar için oyunu değiştirebilir," dedi. Araştırmanın sonuçları, prestijli Nature Communications dergisinde yayımlandı.