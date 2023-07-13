ÜSKÜP (AA) - Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovsky, Kuzey Makedonya'ya ziyarette bulundu.

Başkent Üsküp'teki temasları kapsamında bakanlar, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani tarafından karşılandı.

Avusturya, Çekya ve Slovakya Dışişleri Bakanlarına, Avrupa Birliği'nin (AB) Üsküp Büyükelçisi David Geer eşlik etti.

Görüşmenin ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, bakanların bu ziyaretini, Kuzey Makedonya ve onun Avrupa perspektifine güçlü ve ilkesel bir destek olarak nitelendirdi.

Ülkesinin ve vatandaşlarının tartışmasız şekilde AB üyeliğine bağlı olduğunu belirten Osmani, ülkesinin işlevsel çok etnikli bir Avrupa demokrasi modeli ortaya koyduğunu söyledi.

Kendilerini tekrar bir yol ayrımında bulduklarını vurgulayan Osmani, AB ile müzakerelerin başladığını, başarılı bir tarama süreci olduğunu ve fasılların açılmasına birkaç ay kaldığını kaydetti.

Kuzey Makedonya'nın açık sorunları olan aday veya potansiyel aday ülkeler grubuna düşmesine izin vermemesi gerektiğine işaret eden Osmani, "Aksine, yıllarca bekleyişin ardından dönmekte zorlandığımız mevcut yolda devam etmezsek tarihi bir hata yapmış oluruz." dedi.

Osmani, gelecek haftalarda anayasa değişikliklerinin meclisin gündemine geleceğini sözlerine ekledi.

Avusturyalı Bakan Schallenberg de Kuzey Makedonya'nın AB’nin en yakın ve en güvenilir ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Buraya ikili bir misyona gelmedik. Buraya çok açık bir mesajla, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den çok net bir yetki ile geldik. Bu çok güçlü bir sinyal. AB ülkesinden üç bakanının ülkeye çıkarma yapması her gün yaşanan bir olay değil." diye konuştu.

Ülkede gerçekleşmesi planlanan anayasal değişikliklerin gecikmesinin Kuzey Makedonya'nın ilerlemesini geciktireceğine işaret eden Schallenberg, Kuzey Makedonya'da siyasi sorumluluk sahibi olan kişilere siyasi politikaları bir kenara bırakıp, ulusal çıkarları ön plana koymaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaşın tüm jeostratejik ortamı değiştirdiğini ve Batı Balkanlar için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu dile getiren Schallenberg, "En iyi karşı strateji, Kuzey Makedonya'nın, daha doğrusu bölgedeki her ülkenin Avrupa ailesine açık bir şekilde demirlenmesidir." dedi.

Bulgaristan'a da çağrıda bulunan Schallenberg, "Bu, stratejik bir şekilde hareket etme ve düşünme anıdır, sadece Kuzey Makedonya için değil. Burada, Bulgar dostlarımıza da net bir mesaj var. İkili meselelerin, iç meselelerin ötesine geçin ve bu an jeostratejik yaklaşımı da ele alın." ifadelerini kullandı.

Çek Bakan Lipavsky de Üsküp'e, Kuzey Makedonya'ya olan desteklerini ifade etmek ve AB'ye girmek için tüm siyasi aktörlere gerekli tüm adımları atmaya teşvik etmek için geldiklerini belirterek, "Biz halihazırda Kuzey Makedonya'yı Avrupa ailesinin parçası olarak görüyoruz ve süreç tamamlanması gerekiyor. Her gün Avrupa yolculuğunuzu da kanıtladığınızı belirtmek isterim. Örnek verecek olursak, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasıyla uyum sağlanması bunlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Slovak Bakan Wlachovsky de misyonlarının, Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerini başarılı şekilde yürütmeye hazır olduğunun tüm AB tarafından kabul edilmesine dayandığını söyledi.

Bunun kasım ayına kadar tamamlanması gereken tarama sürecinden en iyi şekilde anlaşabileceğini aktaran Wlachovsky, Kuzey Makedonya'nın diğer bölge ülkelerinde pozitif bir örnek olmak için çalışması gerektiğini belirtti.

Kuzey Makedonya’nın NATO üyeliğinin bir başarı öyküsü olduğunu kanıtladığını kaydeden Wlachovsky, "Kuzey Makedonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının çalkantılı bu döneminde zorlu bir sınavdan geçen güvenilir ve sağlam bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Bakanlar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından kabul edilecek, ülkedeki siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.​​​​​​​

Bakanlar ayrıca Üsküp'teki Avrupa Evi'nde basın toplantısı düzenleyerek ziyaretlerini tamamlayacak.

- Kuzey Makedonya'da yapılması planlanan anayasa değişiklikleri

Geçen yıl AB ile ilk hükümetler arası konferansı gerçekleştirerek müzakerelere başlayan Kuzey Makedonya'nın, AB Konseyi sonuçları kapsamında diğer hususların yanı sıra Bulgarları, Kuzey Makedonya Anayasası'na dahil etmesi gerekiyor.

Kuzey Makedonya, Bulgarları anayasaya dahil etmeden AB ile fasıl açamayacak.

Bunun gerçekleşmesi için 120 sandalyeli Meclisin üçte iki çoğunluğuna, yani 80 milletvekiline ihtiyaç bulunuyor.