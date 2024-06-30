Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Avusturya Grand Prix'si, Red Bull Ring'de heyecanla başlıyor. Yarış, 71 tur sürecek ve öncelikle yarın TSİ 17.30'da sprint eleme turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü TSİ 13.00'te ise sprint yarışı gerçekleştirilecek. Büyük final ise Pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak.

Red Bull ev sahibi

Red Bull'un ev sahipliğindeki bu etapta Max Verstappen liderliği sürdürüyor ve şimdiye kadar 7 kez podyuma çıktı. Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris ise birer kez zirveye çıkmayı başardılar.

Şu anki sıralamalara göre, Max Verstappen 219 puanla ilk sırada yer alırken, Red Bull takımı 330 puanla önde bulunuyor. Ferrari, McLaren ve Mercedes gibi güçlü takımlar da klasmanda dikkat çekiyor.