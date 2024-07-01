İSTANBUL (AA) - Trendyol, Avusturya-Türkiye maçını Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'ndaki dev ekranda izleyicilerle buluşturacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te verdiği mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, Trendyol sponsorluğunda dev ekranın kurulduğu Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda bir araya gelmeye devam ediyor.



A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru Trendyol, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da milli sporcuların sahada olduğu her müsabakada izleyicileri bir araya getirecek.



UEFA EURO 2024 şampiyonasındaki grup maçları geride kalırken son 16 turunda milli takım, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.



2 Temmuz Salı günü 22.00'de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, parktaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.



Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor.

Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye'de Trendyolmilla uygulaması üzerinden, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa'da ise Trendyol üzerinden uluslararası satışa sunuldu.