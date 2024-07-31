Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu Dilay Doğanay, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekleyerek Avusturya’da düzenlenen 'Ö1 Talentenbörse' yarışmasında Bestecilik Ödülü’nü kazandı. 10 finalist arasından seçilen Doğanay, ödül kapsamında 2025 sezonu için yeni bir eser besteleyecek. Eserleri, Avusturya, Almanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde prestijli sanatçılar tarafından icra ediliyor.

2021 yılında Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun olan Dilay Doğanay, eğitimine Avusturya’nın önde gelen müzik okullarından Kunstuniversität Graz’da devam ediyor. Eylül ayında eğitimini tamamlayacak olan Doğanay, Paris Konservatuvarı’nda (Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris) öğrenimine devam edecek. Ödüller arasında 2023 yılında kazandığı Yeni Piyano Müziği Günleri İzleyici Ödülleri Kompozisyon Yarışması bir diğer önemli başarı olarak öne çıkıyor.

Doğanay’ın eserleri, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde çeşitli topluluklar tarafından seslendiriliyor. Özellikle Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan depremin etkilerini konu alan ve Avusturyalı oda orkestrası Klangforum Wien tarafından seslendirilen eseri dikkat çekici.

Ö1 Talentenbörse Ödülü

Avusturya’da her iki yılda bir genç bestecilere verilen 'Ö1 Talentenbörse' Bestecilik Ödülü, genç yeteneklerin kariyerini desteklemeyi amaçlıyor. Doğanay, bu ödülle birlikte 2025 sezonu için yeni bir eser besteleyecek ve eserin performansı Viyana ORF Radiokulturhaus’ta yapılacak. Eserin notası Doblinger edisyonu tarafından yayınlanacak.

Doğanay, kariyerinde büyük katkı sağlayan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ndeki öğretmenlerine teşekkür etti. Profesörler Mehmet Can Özer ve Füsun Köksal’a olan minnettarlığını dile getirdi.

Füsun Köksal İncirlioğlu’nun Görüşleri

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, Dilay Doğanay’ın ulusal ve uluslararası festivallerdeki başarılarını vurgulayarak, öğrencilerinin uluslararası platformda elde ettiği ödüllerle gururlandıklarını belirtti. Doğanay’ın müziklerinin günümüzün seçkin müzisyenleri tarafından icra edilmeye devam ettiğini ve üniversitelerini başarıyla temsil ettiğini ifade etti.