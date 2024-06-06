VİYANA (AA) - Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği himayesinde Türk yardım kuruluşlarının oluşturduğu "Avusturya İnsani Yardım Platformu", afet ve benzeri dönemlerde yardım çalışmalarının koordineli yürütülmesi ve kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılmasını ele alan toplantı düzenledi.



Toplantıya, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin yanı sıra yardım ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, yaptığı konuşmada, buradaki Türk kuruluşlarının ortak girişimi olan Avusturya İnsani Yardım Platformu'nun önemine işaret ederek, böyle bir yapının hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu, bu yöndeki çalışmaların Büyükelçilik tarafından destekleneceğini söyledi.

Din Hizmetleri Müşaviri Çelebi de Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan vakıf medeniyetine değindi. Çelebi, olası bir doğal afet veya benzeri durumda, yardımların organize edilmesi hususunda İnsani Yardım Platformu'nun ciddi katkısı olacağını, bu tür ortak girişimlerin çok önemli olduğunu belirterek, platformun çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

WEFA İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Hakan Musab Aydın da doğal afet gibi kriz durumlarında sağlıklı iletişim ve koordinasyonun nasıl sağlanması gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın, insani yardım çalışmalarında sağlıklı iletişim, tecrübe ve bilgi paylaşımı, fikir alışverişi, kapasite geliştirme, standartlar ve yerel projeler gibi konulara dikkati çekerek, Avusturya'daki yardım kuruluşlarının oluşturduğu İnsani Yardım Platformu'nun sekretaryasının kurulduğunu aktardı.

Toplantıda, platformun ilerleyen süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.