AVUSTURYA (AA) - İREM DEMİR - Avusturya'nın bir kasabası olan Hallstatt, masalları andıran yapısıyla turistlerin uğrak noktası oluyor.

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olan göl kasabası, Avusturya'nın Salzburg eyaletine 60 kilometre mesafede bulunuyor.

Hallstätter Gölü'nün güneybatı kıyısı ile Dachstein masifinin dik yamaçları arasında kurulan kasabaya kara yolu ya da trenle gidilebiliyor.

Ünlü turizm kasabasına ulaşıldığında "Marktplatz Hallstatt" isimli küçük bir meydan ziyaretçilerini karşılıyor. Merkezinde 16. yüzyıldan kalma evlerin ve kiliselerin bulunduğu kasabanın sokaklarında birbirinden renkli yapılar da bulunuyor.

Alplerin eteklerindeki kasabada, dünyanın en eski tuz madenlerinden Salzwelten Hallstatt ile "Beinhaus" isimli kemik evi yer alıyor. Evde, geçmiş yıllarda ölen kişilerin kemikleri ve kafatasları sergileniyor.

Kasabanın yüksek kesimlerine çıkıldığında ise burada ziyaretçileri seyir terası karşılıyor. Terasa zorlu da olsa yürüyerek çıkılabileceği gibi tuz madenini ziyaret için kullanılan fünikülerle de gidiliyor.

Madeni ziyaret etmek isteyenlere özel kıyafetler giydirilip, ziyarete açık bölüme indiriliyor. Kıyısı bulunan gölde de tekne gezintisini yapılabiliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen kasabanın nüfusu, son sayıma göre 1000'i geçmiyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe sahip kasaba, ülkenin en önemli turizm noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

- Tarihi evlerle doğa iç içe

Günümüze kadar korunan tarihi yapısıyla eski zaman filmlerini aratmayan kasabanın her bir noktası ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Sokaklarında yürürken, dünyadan uzak hissettiren kasabanın tarihi dokusu yemyeşil doğasıyla buluşuyor.



Kasabada ziyaretçiler için hediyelik ve burada üretilen tuzlardan alabileceği dükkanlar da bulunuyor.