İSTANBUL (AA) - AXA Türkiye, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'na destek vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, Mihrioğlu'na verdiği destekle, spora ve özellikle kadın sporculara bağlılığını ve kararlılığını pekiştiriyor. Şirket, bu işbirliği ile sporcuların yanında yer alarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, sporu ve sporcuları destekleyerek sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Sporun gelişmesi için çalışıyoruz"

AXA Türkiye olarak sportif başarıların yanı sıra Türkiye'de sporun gelişmesi ve toplumda spora ilginin artması için çalıştıklarını kaydeden Ölken, iyiye, eşitliğe ve gelişime yönelik atılan her adımın, elde edilen her başarının, Türkiye'nin uluslararası temsiliyetini güçlendirdiğini, sporseverlere ve birçok gence bu gurura ortak olma ve katkıda bulunma arzusu verdiğini ifade etti.

Ölken, şunları kaydetti:

"İlke Özyüksel Mihrioğlu milli bir değer. Biz de AXA Türkiye olarak spora bağlılığımız ve sporcuların kariyerlerini destekleme konusundaki azmimizle, sporcularımızla değerler ortaklığı yapmaktan gurur duyuyoruz. İlke'nin azmi, disiplini ve başarıları bize ilham veriyor. Bu destekle, onun yeni zaferlere ulaşacağına ve Türk sporunu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu değerler ortaklığı, Mihrioğlu'nun önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası müsabakalarda AXA Türkiye'nin desteği ile daha büyük başarılara imza atmasını hedefliyor. Aynı zamanda, bu destek, genç sporculara ilham vermek ve onları spora teşvik etmek açısından da büyük bir önem taşıyor."

- "Bu destek bana güç sağlıyor"

Mihrioğlu da AXA Türkiye'nin yanında olmasının kendisine büyük bir güç ve motivasyon sağladığını belirterek, "Destekleri için AXA Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Olimpiyat şampiyonu olma hayalime giden yolda AXA Türkiye gibi büyük bir markanın yanımda olması, bana büyük bir güven veriyor ve hedefime emin adımlarla ulaşabileceğimi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işbirliğinin, kendisinin yanı sıra tüm genç sporcular için de bir ilham kaynağı olacağını bildiren Mihrioğlu, AXA Türkiye ile modern pentatlonu Türkiye'de daha ileriye taşıyacaklarına ve özellikle kadın sporcuların önünü açacaklarına inandığını vurguladı.

Mihrioğlu, spora olan tutkusu ve hedeflerinin onu bugünlere taşıdığını aktararak, "2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettiğim süreçte çok önemli deneyimler kazandım. Şimdi hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak ve Türk sporunu en iyi şekilde temsil etmek olacak. Modern pentatlonda Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını kazanmanın hayali içindeyim. AXA Türkiye ile bu yolda yürümek, bana güç veriyor ve birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.