İSTANBUL (AA) - AXA Türkiye'nin, 2019'da hayata geçirdiği "Gelecek Fakültesi" çatısı altında oluşturulan Gelecek Sensin ve Yükselen Yıldızlar eğitim programları 2023-2024 dönemi mezunlarını verdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, profesyonel acentelerinin gelişimlerine destek olmak ve dağıtım kanallarını daha da güçlendirmek amacıyla proje kapsamında bugüne kadar toplam 150 mezun verdi.

"Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi" programına katılan AXA Türkiye acenteleri, Boğaziçi Üniversitesi uzman eğitmenlerinden işletme, finans, pazarlama, satış, müşteri deneyimi, iletişim gibi başlıklarda aldıkları akademik derslerin yanı sıra AXA Türkiye yöneticilerinden de eğitim alma şansına sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Türkiye Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı Sanem Çıngay Buçukoğlu, Türk sigorta sektöründe bir markanın tescil ettirdiği ilk fakülte olan "Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi"nde, Gelecek Sensin ve Yükselen Yıldızlar eğitim programlarını başarıyla tamamlayan acentelerin katılımcıların kariyerlerinde önemli roller üstleneceklerinin altını çizdi.

Buçukoğlu, insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumanın marka amaçları doğrultusunda, işlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden daha fazlası olduğuna inandıklarını ifade etti.

Müşterilerine, topluma ve çevreye olduğu kadar acenteleri için de değer yaratacak projeler geliştirmenin, sektörün sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Buçukoğlu, "Acentelerimizin profesyonelleşmesine katkı sağlamak, yetkinliklerini artırmak, potansiyellerini keşfetmeleri için farklı bir bakış açısı kazandırmak için 2019'da kurduğumuz fakültemiz her sene artan bir ilgiyle devam ediyor. Mezunlarımıza eğitim süresince gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür ediyor, başarıları için de tebrik ediyorum. AXA Türkiye olarak sigorta sektörünün gelişimine sürdürülebilir katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AXA Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Zeynep Ergenç de eğitim programı ile acentelere pek çok alanda gelişim fırsatı sağladıklarını, sürdürülebilir gelişim ve büyüme için gelecek fakültesi ailesinin büyümesinin kendilerini mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını belirtti.



Program süresince edinilen bilgi ve deneyimlerin mezunlarına bundan sonraki profesyonel hayatlarında başarı getireceğine inandıklarını vurgulayan Ergenç, "Bu yolculukta AXA Türkiye olarak sektörün en iyi akademisi olma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz AXA Yetkinlik Akademisi çatısı altında yer alan AXA Acentem Kampüsü ile hem mezunlarımızın hem de tüm acentelerimizin gelişim yolculuklarına eşlik etmeye ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme için Gelecek Fakültesi 2023 – 2024 mezunlarını tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu.

- "2024-2025 eğitim yılında eğitim konularında yine güncel ihtiyaçlara göre değişiklikler yapmayı planlıyoruz"

AXA Türkiye Banka ve Finansal Kurumlar ve Satış Kanalları Gelişim Direktörü Sevil Düral ise fakültelerinde her yıl eğitim içeriğini gelişen teknolojiye ve değişen müşteri beklentilerine göre güncellediklerini aktardı.

Düral, bu yılki programda özellikle sigorta sektöründe son dönemlerde öne çıkan ve ilgi uyandıran "Yeşil Sigortalar, Fraud Hasarlar, Aktüerya" gibi eğitimlerin de yer aldığına değindi.

Düral, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen akademik eğitimlerimize 'Ekonomik, Sosyal, Çevresel Belirsizlikler ve Sürdürülebilirlik' eğitimini de ekledik. 2024-2025 eğitim yılında eğitim konularında yine güncel ihtiyaçlara göre değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Fakültemizin, hem bugünün hem de yarının profesyonel sigortacılarını yetiştirmek gibi önemli bir misyonu var. Bugüne kadar 150 acentemizi mezun ettik. Programımızı tamamlayan öğrencilerimiz hep birlikte Gelecek Fakültesi Mezunlar Topluluğunu oluşturuyorlar. Bu topluluk içinde var olmak, mezunlarımızın oluşturduğu bu yüksek enerjiyi hissetmek ve iletişimin devamlılığını sağlamak çok değerli. Bu amaç uğruna bizimle olan tüm mezunlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının sigorta sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."



