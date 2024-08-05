Kaçak beach club inşası sırasında tahribata uğrayan Aya Yorgi Koyu’nun yeniden ağaçlandırılması için resmi makamların onayı bekleniyor. İzin çıkması durumunda, bölgenin eski haline getirilmesi için doğaseverler ve yetkililer harekete geçecek.

Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan izin bekleniyor

Aya Yorgi Koyu, kaçak beach club inşası sırasında ciddi tahribata uğramıştı. Şimdi bölgenin yeniden ağaçlandırılması için Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan izin bekleniyor. İzin verilmesi halinde, resmi makamlar, belediye ve doğaseverler, tahribatın onarılması için gerekli adımları atacak.

Çeşme Çevre Derneği'nden açıklama

Çeşme Çevre Derneği, tahribatın durdurulmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bölgenin eski haline getirilmesi için tüm gücüyle çalışacaklarını duyurdu. Dernek, “Yeşillendirme çalışmalarını en kısa sürede başlatmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.